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 | Baran Aksoy

İlham Aliyev: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle; "asrın inşa seferberliği" kapsamında tamamlanan 250 bininci konut, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev'in katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek. Törende konuşan Aliyev, "Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz" dedi.

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İlham Aliyev: Her zaman Türkiye'nin yanındayız
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:49

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa ve ihya süreci yoğun bir şekilde sürdüğü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliği ile inşa edilen konutların da yer aldığı “250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni” düzenlendi.

ALİYEV: HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende çok önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman yan yana olduğunu söyledi.

İlham Aliyev: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

"AZERBAYCAN HALKI BU ACIYI KENDİ ACISI KABUL ETTİ"

Aliyev'in konuşmasında satır başları:

"6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE İMANLA YAN YANA, BİR ARADADIR"

Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır"

https://x.com/RTErdogan/status/1935593440277942297

EN ÇOK TESLİMAT HATAY'DA

Yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimiyle teslim edilecek konutların sayısı ise şu şekilde;

  • Hatay'da 22 bin 239
  • Malatya'da 9 bin 161
  • Adıyaman'da 5 bin 277
  • Kahramanmaraş'ta 4 bin 311
  • Diyarbakır'da 2 bin 636
  • Elazığ'da 1429
  • Osmaniye'de 1336
  • Şanlıurfa'da 1263
  • Gaziantep'te 675
  • Adana'da 490
  • Kilis'te 105
  • Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49

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