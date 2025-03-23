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 | Sule Altinel

İmamoğlu 2 soruşturmadan da ifadesini verdi! Gözler savcılıkta...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ soruşturmasına yönelik savcılıktaki ifade işlemi 1 saat sürdü. İmamoğlu’nun 10 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. 'Yolsuzluk' soruşturmasına yönelik ise verdiği ifade 2.5 saat sürerek tamamlandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 02:11
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 02:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

10 SAYFALIK İFADE

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi. İmamoğlu’nun 10 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.

'YOLSUZLUK' İFADESİ BİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' suçlamasına ilişkin Savcılıktaki ifade işlemleri de sona erdi. İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

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