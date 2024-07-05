İmamoğlu 'can suyu geliyor' diyerek duyurdu! Kentsel dönüşüm koşulları belli 

05 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Kentsel dönüşüme can suyu geliyor" başlığı ile paylaşımda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşüm projelerine büyük bir destek paketi açıkladı. İmamoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapıların yeniden inşasında, dar gelirli ailelere ve emeklilere önemli mali destekler sağlanacak.

YÜZDE 60'A KADAR DESTEK...

Başkan İmamoğlu, aylık geliri iki asgari ücretin altında olan hane sahipleri için KİPTAŞ ile gerçekleştirilecek yapıların maliyetinin %60'ını İBB'nin karşılayacağını duyurdu. Aynı şartlardaki emekli vatandaşlar için ise bu oran %65 olarak belirlendi.

Hane içi geliri üç asgari ücretin altında olanlar için ise yapı maliyetlerinin %40'ı, emekliler için ise %45'i İBB tarafından üstlenilecek.

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Kentsel dönüşüm sürecinde evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik olarak da ek destekler açıklandı. İmamoğlu, riskli yapı taraması sonucu yüksek risk grubunda yer alan yapılarda ikamet eden 80 bin aileye 7.000 TL, emeklilere ise 9.000 TL kira yardımı yapılacağını bildirdi.

İLK ÖRNEK BAYRAMPAŞA'DA

Kentsel dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlamak amacıyla geçici kiralık konut hizmeti sunulacak. Bu hizmetin ilk örneği Bayrampaşa'da hayata geçirilecek.