İmamoğlu gizli görüşmelerini orada yapıyordu! Le Meridien otelinin yöneticileri serbest

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Le Meridien“ isimli otelin suç tarihlerinde, otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre iki yönetici, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberine göre, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla tutuklan Ekrem İmamoğlu'nun para kasaları ile yapacağı görüşmenin gerçekleşeceği otelde koruması Çağlar Türkmen'in, güvenlik kameralarını bantlayarak kapattığı ortaya çıkmıştı.

İnfiale neden olan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Le Meridien“ isimli otelin suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre iki yönetici, yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.