İmamoğlu, "hayretle izliyorum” dedi, net konuştu: Buluşuruz, buluşacağız

26 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

"GÖRÜŞÜRÜZ, BULUŞURUZ, ÇAY KAHVE İÇERİZ, YEMEK YERİZ"

Bu görüşmeye olan ilgiyi hayretle izlediğini belirten İmamoğlu, "Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını rahatsız ediyor. Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüz, buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz" dedi.

"EKONOMİ VE BAŞKA HUSUSLAR DAHA ÖNEMLİ"

Parti kültüründe bu nezaketin olduğunu aktaran İmamoğlu, "Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.