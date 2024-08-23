İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yan yana geldi! CHP'de 'normalleşmeden' ilk fotoğraf

23 Ağustos 2024 22:45 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 22:53

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Kurultayın ardından ilk!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tuzla'nın eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla’nın oğlunun düğününe katıldı.

İkili, düğün sırasında yan yana oturarak takdimlerde birbirlerine alkışlarla destek verdi. Düğüne ayrıca eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılım sağladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, düğünden görüntüleri "CHP içindeki normalleşmenin yeni kareleri" başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, ilçe ve belediye başkanlarıyla birlikte düğün salonundaki bir odada kahve içerek sohbet ettiklerini belirtti.

"CHP İÇİ NORMALLEŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜ"

Düğünden fotoğraf paylaşan Yarkadaş, X hesabından şu ifadeleri kullandı:

“'CHP içi normalleşme'den yeni görüntüler...

Kılıçdaroğlu, yeni çiftlere “kavga ve barış” mesajı verdi.

İmamoğlu, eski günlerdeki gibi saygısını gösterdi.

Şu an Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanları düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ediyor."

KILIÇDAROĞLU 'SIRTIMDAN HANÇERLENDİM' DEMİŞTİ

CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaydan 1 hafta sonra verdiği bir röportajda Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, "Sırtımdan hançerlendim" demişti. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim" diyerek söylenenleri üzerine alınmamıştı.