Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların üçüncü gününde 97 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 00:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısını sık sık tekrar ederken iktidar kanadından ise "Adli soruşturmanın sonucunu bekleyin" çağrısı geldi. Bugün de devam eden protestolarda katılan 97 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Bakan Yerlikaya: Bu geceki gösterilerde 97 şüpheli gözaltına alındı - Haberler Milliyet

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

https://x.com/aliyerlikaya/status/1903181322367205379

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu ifade verdi mi, ifadesinde ne dedi?
Aslı Baykal'dan Ekrem İmamoğlu operasyonuna destek: Temiz siyaset için büyük adım
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.