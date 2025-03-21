İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların üçüncü gününde 97 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısını sık sık tekrar ederken iktidar kanadından ise "Adli soruşturmanın sonucunu bekleyin" çağrısı geldi. Bugün de devam eden protestolarda katılan 97 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak.

Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

https://x.com/aliyerlikaya/status/1903181322367205379