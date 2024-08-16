'İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak geldi' iddiasına yalanlama! Murat Ongun'dan açıklama geldi 

16 Ağustos 2024 21:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 21:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı 'ahmak davasında' dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Talat Atilla, İmamoğlu'na 5 yıl siyasi yasak verileceğini ve bu kararın adli tatilin ardından verileceğini öne sürdü. İddialarla ilgili İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan açıklama geldi.

İMAMOĞLU SİYASİ YASAK CEZASI ALDI MI?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, dava dosyasının İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklediğini söyledi. "Ahmak Davası’nın” gerçek özeti budur." diyen Ongun'un açıklaması şu şekilde:

"-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 ayrı bilirkişi raporuna rağmen sanki YSK üyelerine hakaret etmiş gibi gösterildi.

-YSK üyelerinden 4’ü, İmamoğlu’nun sözlerinin “mağduru” olmadıklarını mahkemeye bildirdi. Diğer üyeler, tebligata rağmen davaya hiç katılmadı.

-Dava süreci başladı, bir süre sonra Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Yerel Mahkeme’nin hakimi değiştirildi.

-HSK, mahkeme hakimi ile ilgili “İmamoğlu’na ceza verilmesi için tehdit edildim” iddialarını araştırmadı. Teamüllere aykırı olarak Samsun’a sürülen hakim yerine, yeni hakim atandı.

"KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ'NDE"

-Yeni hakim yargılamayı hızlıca bitirdi ve hapis cezası ile siyasi yasak kararı aldı. Acele alınan kararda istenen hapis cezasının süresi yanlışlıkla fazla yazıldı. Hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak düzeltildi. Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

-Dosya İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırası beklerken, İstinaf Mahkemesi heyeti de değiştirildi.

“Ahmak Davası’nın” gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok."