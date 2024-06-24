İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' tepkisi! Görüşme iddialarına sitem etti 

24 Haziran 2024 20:08 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:27

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapacağı yönünde çıkan haberlerin farklı yorumlanmasına kızdı. Kılıçdaroğlu'na 'Önceki dönem Genel Başkanımız' diyerek hitap eden İmamoğlu, "Bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük, yazık ediyorlar" dedi.

Esenler'de "Metro İstanbul Bröve Töreni"ne katılan İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. İETT'nin Adalar'da hizmete aldığı minibüslere yönelik tepkilere ilişkin, "Adalar halkıyla olan üst seviyede samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne bir çalışma arkadaşım bulunmaz, bulunamaz. Adalar halkıyla, Adalar'ı çok düşünen ve karşılıklı diyaloğunda hep şeffaf, onların ne hissettiğini anlamaya çalışan bir süreci işlettik." ifadelerini kullandı.

"ADALARDA TOPLU TAŞIMA OLMALI"

Adalar'daki faytonları kaldırdıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Adalar halkının ya da oradaki bir kısım vatandaşımızın tepkisini elbette duyuyorum ve bunu hissediyorum ve anlıyorum. Şunu söylemek isterim, bir kere tespiti sağlam yapmak lazım. Adalar'da faytonları kaldırdıktan sonra buradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Yani Adalar, toplu taşımasız olmaz. Bakınız Adalar'ın neredeyse yüzde 70 küsuru orta yaş ve orta yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor ve insanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Artı Adalar epeyce ciddi bir alandır. Başta Büyükada olmak üzere Heybeliada da bunlardan birisi." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE OLASI GÖRÜŞME...

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze de görüşeceği ile ilgili çıkan iddiaları yalanlamayan İmamoğlu, "Önceki dönem Genel Başkanımızla, Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da 'Ben artık Ankara'ya da geliyorum. Muhtemelen de daha sık geleceğim Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü ve geldiğimiz esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim' dedim kendisine. O da 'Memnuniyetle' dedi. Ama net olarak şu tarih, bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır, çutur farklı anlamlara çekerek yazılmasını hayretle izliyorum" diye konutu

İBB Başkanı konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Yani benim tek arzum var. Önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek, gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Olursam zaten ararım. Haftaya da olabilirim, sonraki hafta da olabilir. Yani ne diyelim adına, iki ülke Cumhurbaşkanının görüşme muhabbeti değil. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem Genel Başkanı ile İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti. Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum. Bunu bu şekilde basına yansıtan aklı da şaşarak izliyorum.

"KÖTÜ ŞEKİLDE DEŞİFRE EDİLİYOR"

Bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük, yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri, ben siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim ne bununla ilgili cümleler kurdum."