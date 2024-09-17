İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile de görüştü! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı
Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı kabul etti.
Başkan Yavaş’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'TALEPLERİ DİNLEDİK'
Bakan Kurum mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara’nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek."
YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Görüşmeden sonra sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş ise, "Ankara’mızın çevre ve şehircilik konularında istişarede bulunduk. Kentimizin gelişimi adına tüm bakanlıklarımız ile birlikte ortak bir yol izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'YLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Murat Kurum geçtiğimiz günlerde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. Kurum ile İmamoğlu görüşmesinin ardından yaptıkları açıklamada depreme hazırlık mesajı vermişti.