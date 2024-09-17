İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile de görüştü! Bakan Murat Kurum sosyal medyadan paylaştı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Eylül 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:29

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, "Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.