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 | Mutluhan Yıldız

İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin gerekçeli karar açıklandı!

İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine yönelik gerekçelerini açıkladı.

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İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin gerekçeli karar açıklandı!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 20:13

Üniversite tarafından hazırlanan rapora göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 27 kişinin diplomalarının iptal edildiği dün kamuoyuyla paylaşıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu iptallerin gerekçeleri arasında, yatay geçiş için gereken not ortalamasının 2,40’ın altında olması, transkriptte "FF" notunun bulunması ve öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin, İstanbul Üniversitesi’nin resmi kütüklerinde yer almaması gibi nedenler bulunduğu öğrenildi.

'ÜNİVERSİTE BİLDİRİMİ YANLIŞ'

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne kontenjan dışı şekilde kayıt yaptırdığı, yatay geçiş işleminin ise eğitim aldığı Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

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ÖĞRETİM ÜYESİNİN DİPLOMASI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomasının iptal edilen isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Saybaşılı’nın yatay geçiş yaptığı dönemde, babasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olduğu ve gerekli yatay geçiş koşullarını sağlamadığı belirlendi.

'YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİNE UYGUN DEĞİL'

Diploması geçersiz sayılan diğer isimlerden Mustafa Arıtürk’ün ise yatay geçiş başvurusunun belirtilen dönem dışında kabul edildiği öğrenildi. Ayrıca, İngiltere’de yalnızca bir dönem eğitim gördüğü tespit edilen Arıtürk’ün, yatay geçiş yönetmeliğine uygun hareket etmediği ifade edildi.

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BİR KİŞİNİN NOTU 'FF' ÇIKTI!

Öte yandan, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden geçiş yapan Melihşah Özcan’ın not ortalamasının 1,78 olduğu, İsviçre Amerikan Koleji'nden gelen Sevgi Toprak’ın ise 1,89 ortalamaya sahip olduğu bildirildi. Toprak’ın transkriptinde bir adet "FF" notunun bulunduğu da tespit edildi.

Diploması iptal edilen Orhan Kuray'ın da Girne Amerikan Üniversitesinde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi.

Kuray'ın not ortalamasının "2.00" olduğu, transkriptinde 1 "FF" bulunduğu, bu nedenlerle diplomasının iptal edildiği belirtildi.

Ahmet Selim Güner'in de diploma iptal nedenleri arasında, "0,90" not ortalaması, transkriptinde 4 "FF" olması, Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yapması gibi gerekçeler sunuldu.

Banu Yalı'nın diplomasının "1,75" not ortalaması olması, Sinan Esat Erdil'in diplomasının ise "1,86" not ortalaması ve 1 dönem okuması nedeniyle yatay geçiş şartlarını karşılamadığı için iptal edildiği belirtildi.

Cenk Karayel'in diploması ise "1,87" not ortalaması ve 1 "FF" notu nedeniyle iptal edildi.

Yine diploması iptal edilenler arasında yer alan Ergün Bargü'nün not ortalamasının "1,77" olduğu, 2 "FF" notunun bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesinin 1987 ile 1993 yılları arasında İşletme Fakültesi'ndeki tüm yatay geçiş işlemlerinin detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.

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