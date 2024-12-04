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İmparatorluk ailesinden ilk ziyaret! Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 17:27 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:32
İmparatorluk ailesinden ilk ziyaret! Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito&#039;yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İmparatorluk ailesinin Türkiye'ye ilk ziyaretinde, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtildi.

Japonya​ Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkiye​'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İmparatorluk ailesinden ilk ziyaret! Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti - 1. Resim

MERDİVENLERDE DOSTLUK POZU

Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Prens'in görüşmesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

İmparatorluk ailesinden ilk ziyaret! Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti - 2. Resim

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR DAHA DA GÜÇLENECEK 

Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor.

İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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