İmparatorluk ailesinden ilk ziyaret! Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Aralık 2024 17:27 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İmparatorluk ailesinin Türkiye'ye ilk ziyaretinde, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtildi.