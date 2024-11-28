İmralı-DEM görüşmesinin onaylandığı yalanlanmıştı! MHP'ye yakın isimden çarpıcı iddia!

28 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 09:34

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı, Türkiye'nin siyaset gündemindeki yerini koruyor. DEM Parti'nin görüşme için yaptığı başvurunun onaylandığı iddiaları yalanlanmıştı. Ancak MHP’ye yakın isimlerden Mehmet Müftüoğlu'ndan yeni bir iddia geldi. Müftüoğlu, İmralı ile DEM arasındaki görüşmenin cumartesi günü olabileceğini, birkaç gün içinde izin çıkabileceği yönünde güçlü bir beklentinin olduğunu söyledi.

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Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan İmralı'da görüştü! Terörist başından ilk mesaj: "Eğer koşullar oluşursa..."

Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan İmralı'da görüştü! Terörist başından ilk mesaj: "Eğer koşullar oluşursa..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, terör örgütü ele başının TBMM​'de konuşarak, silah bıraktıklarını ilan etmesini talep etmiş, partisinin önceki günkü grup toplantısında sözlerini yinelemişti

"22 Ekim 2024 tarihli grup toplantısından itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı​ ile DEM Grubu arasındaki yüz yüze temasın gecikmemeli olarak yapılmasını bekliyoruz."

Adalet Bakanlığı'nın DEM Parti'nin Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruyu kabul ettiği iddia edilmiş, Ancak DEM Parti'den yalanlama gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından bir kulis iddiası daha geldi.

"İMRALI İLE DEM GRUBU, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİR"

TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, TV 100'de Kübra Par’ın sunduğu Farklı Açılar programında, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan DEM ile İmralı arasındaki görüşme sürecine dair dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı.

Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"DEM ile İmralı arasındaki görüşmenin gerçekleşme tarihiyle ilgili Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgilere dayanarak konuşuyorum. Bu görüşmeye birkaç gün içinde izin çıkabileceği yönünde güçlü bir beklenti var. Şahsi tahminime göre, büyük olasılıkla bu görüşmenin Cumartesi günü yapılabileceğini düşünüyorum."