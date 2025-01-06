İmralı görüşmesi sonrası gözler TBMM'de: DEM Parti'den AK Parti'ye kritik ziyaret

06 Ocak 2025 09:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:59

DEM Parti'nin İmralı heyeti, geçen hafta başladığı Meclis turuna bugün de 3 ziyaretle devam ediyor. DEM heyeti; Gelecek Partisi, AK Parti ve Saadet Partisi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer almayacağı görüşmelerde AK Parti'yi temsil edecek isimler belli oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin çağrısının ardından başlayan yeni çözüm süreci temasları tüm hızıyla devam ediyor. 28 Aralık'ta İmralı​'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti​ heyeti, Meclis'te siyasi partilerle görüşme trafiğine başladı. Geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş​ ve MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelen DEM'in İmralı heyeti, bugün de temaslarına 3 kritik görüşmeyle devam ediyor.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet, saat 11.00'da Gelecek Partisi, 13.30'da AK Parti, 15.30'da ise Saadet Partisi ile görüşecek.

GÖRÜŞMEYE AK PARTİ'DEN 3 İSİM KATILACAK

Bu kapsamda DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başkanlığındaki heyet ile bugün TBMM'de bir araya gelecek. Merakla beklenen görüşme saat 13.30'da başlayacak.

ERDOĞAN RANDEVU VERMEDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle birebir görüşme için randevu vermedi. Çözüm süreci konusunda Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aksine daha temkinli açıklamalarıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partilerle görüşme için kurmaylarına talimat verdi.

Öte yandan Erdoğan, önceki gün partisinin Samsun il kongresindeki konuşmasında "Emperyalistlerin bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Parti bugün aynı zamanda Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile de birer toplantı gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.

İYİ PARTİ HARİCİNDEKİ TÜM PARTİLERE GİDECEK

Heyet daha sonra peyderpey İyi Parti hariç tüm siyasi partileri ziyaret edecek. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te temaslarını sürdüren DEM Parti hakkında "Asla muhatap almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.