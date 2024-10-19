Son dakika | İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Hakan Fidan kritik noktaya dikkat çekti: Yeni sınır kapıları açılmalı

19 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 12:37

Son dakika haberi: 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bugün Sarıyer'de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, İstanbul​'da İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail-İran gerilimine değinen Hakan Fidan, ''Yeni sınır kapıları açmamız gerekiyor. İsrail yeni cepheler açarak İran'ı savaşa çekmeye çalışıyor.'' dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye ve İran arasında bir anlayış birliği mevcuttur. Komşuluk ve kardeşlik hukuku gereği teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz.

Bölgemiz son derece büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da savaşa çekmek istiyor. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine son vermek zorundadır. Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmelidir.

"SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"

İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararası hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİDİR

Bölgede acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Küresel düzeyde çok ciddi yansımaları olabilecek bir gerilimin içindeyiz. Bölge ülkeleri ve bölge dışı aktörler geri dönülemez bir adım atmaktan kaçınmak zorundalar. Biz Türkiye olarak bölgemizde savaş istemiyoruz. Bu konuda sağduyulu ve soğukkanlı davranılması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut gerilimi azaltmak için Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmelidir. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılaırnı bitirmelidir ve her türlü saldırgan tavırdan vazgeçmeldir." diye konuştu.