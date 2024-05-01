İşçi bayramına damga vuran kare: Ekrem Bey'in aleyhine yazar! 

01 May 2024 22:39 - Güncelleme : 01 May 2024 22:41

Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Şebnem Korur Fincancı Adnan Oktar hakkında olan 'Adnan' belgeseli hakkında konuştu

Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Şebnem Korur Fincancı Adnan Oktar hakkında olan 'Adnan' belgeseli hakkında konuştu

TSK'ya 'kimyasal silah kullanıyor' yalanını atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs yürüyüşünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yan yana geldi.

Gündeme düşen kare sosyal medyada konuşulurken farklı görüşlerden eleştiri yöneltildi.

"İMAMOĞLU'NUN ALEYHİNE YAZAR"

TGRT Haber'de Medya Kritik programında 3 ismin yan yana geldiği kareyi yorumlayan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bu ülkede yaşayan biri kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar." diyerek yorum yaptı.

"BU FOTOĞRAFI DOĞRU BULMUYORUM"

Fincancı'nın 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' yönündeki çıkışını hatırlatan Küçük, "Bu gördüğünüz kişi (Şebnem Korur Fincancı) bundan 1,5 sene önce "TSK kimyasal silah kullanıyor" diyen kişi. Sürekli FETÖ ve PKK'nın sesi olmuştur. 'CHP Atatürk'ün partisi' diyorsunuz, seçimlerden iyi oy alarak çıkmışsın. Bu kadınla fotoğraf vermeyi doğru bulmuyorum. Ben anlayamıyorum. Bu ülkede yaşayan biri kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar." yorumunda bulundu.