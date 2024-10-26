İsrail İran'a saldırdı, Türkiye'den peş peşe tepki geldi: Bölge büyük bir savaşın eşiğinde

26 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:36

İsrail, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından merakla beklenen misillemeyi yaptı. İsrail ordusu, gece yarısı İran Devrim Muhafızları'nın kritik karargah ve tesislerini bombaladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırısına Türkiye'den art arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı en güçlü biçimde kınadıklarını bildirirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise uluslararası toplumu Netanyahu şebekesine karşı harekete geçmeye çağırdı.

Orta Doğu'da merakla beklenen misilleme gerçekleşti. İsrail ordusu, gece yarısı İran​'daki askeri hedeflere saldırı düzenledi. Saldırının ardından İran'ın başkenti Tahran​'da patlamalar meydana geldi. Sabaha karşı hava saldırısı​ sona ererken, İran'dan cevap geldi. İranlı resmi kaynaklar, İsrail'in saldırılarına orantılı karşılık vereceklerini bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarına bölge ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de tepki geldi. Saldırıyı güçlü biçimde kınayan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getirdiğini belirtti.

"BÖLGEMİZ BÜYÜK BİR SAVAŞIN EŞİĞİNDE"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede ortaya çıkardığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"DAHA FAZLA ŞİDDET İSTEMİYORUZ"

Hukukun uygulanması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır" değerlendirmesi yer aldı.

ÖMER ÇELİK: NETANYAHU DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR TEHDİT

İsrail'in saldırısında AK Parti'den de tepki geldi. Uluslararası topluma çağrı yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bölgeyi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı harekete geçilmesi gerektiği söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze’de soykırıma devam eden, Lübnan’a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir."