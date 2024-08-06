İsrailli Bakan Katz'dan yine hadsiz sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Yavaş ve İmamoğlu'nu etiketledi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, skandal bir paylaşıma daha imza attı. Instagram'a getirilen erişim yasağından bahseden Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör' dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ithamlarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim yasağından bahseden Katz, hedef aldığı yeni paylaşımında Instagram'a erişim engelini eleştirdi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyen Katz, paylaşımının altına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da paylaşımında etiketledi.
İşte Katz'ın yaptığı o hadsiz paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com