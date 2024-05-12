AK Parti'den İsrailli bakana sert tepki: Tarihin utanç sayfasına yazılacak!

12 May 2024 21:59 - Güncelleme : 12 May 2024 22:29

Yurtta peş peşe kazalar: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

Yurtta peş peşe kazalar: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!

AK Parti ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

“ASILSIZ İDDİALARLA HEDEF ALINIYOR”

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlara ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde somut adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı asılsız iddialarla saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur” denildi.

Açıklamada, “Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edecek. Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek bu haklı davayı savunacağız” ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Çelik şunları kaydetti:

"Netenyahu’nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz . Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!

İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak."