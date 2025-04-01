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 | Mutluhan Yıldız

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'Boykot' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in girşimi ile başlayan Boykot çağrılarına 'Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından' soruşturma başlattı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 21:37

Son dakika haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan 'boykot' çağrıları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'boykot markaların' yanı sıra bugün de üniversite öğrencilerinin '2 Nisan genel boykotuna' destek verdiğini duyurmuştu.

Son dakika: Boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

ÖZGÜR ÖZEL DESTEK OLMUŞTU!

Özel yaptığı paylaşımda, "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." demişti.

Özel'in bu çağrısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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