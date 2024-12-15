İstanbul Valisi Davut Gül'den DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddiasına çok sert cevap! ''Ya zeka problemi ya da...''

15 Aralık 2024 14:26 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:08

İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medyada iddiasına sert tepki gösterdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddiasına cevap veren Vali Gül, ''Bu açıklamayı yapmak için ya zeka problemi ya da kötü niyet gerekir. Zeka sorununuz olduğunu sanmıyorum; yani umarım öyledir…'' şeklinde yorum yaptı.

DEM Partili milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddiasına İstanbul Valisi Davut Gül'den cevap geldi. TBMM Genel Kurulunda konuşan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu İsrail ile ticarette Azerbaycan​ üzerinden petrol​ sevkiyatı yapıldığını söyledi.

ÇIPLAK ARAMA İDDİASI

Gergerlioğlu, ''İsrail'le yapılan ticareti ve Azerbaycan üzerinden petrol sevkiyatını ifşa eden gençlere niye çıplak arama yaptırdınız? Sn. Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül. Niye bizzat hakaret etti ve darp etti o gençleri? Gerçekleri söyleyenlere niye çıplak arama gibi bir hayasızlığı yaptırmaya utanmıyor musunuz sayın Bakan?'' dedi.

''ZEKA PROBLEMİ''

İstanbul Valisi Davut Gül iddialara sert bir şekilde cevap verdi. Davut Gül, Gergerlioğlu'na ''Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Terör örgütlerinin kucağında, devlete ve millete ihanet etmek sizi tatmin etmeyince kamu görevlilerine iftira atmaya mı karar verdiniz? Bu açıklamayı yapmak için ya zeka problemi ya da kötü niyet gerekir. Zeka sorununuz olduğunu sanmıyorum; yani umarım öyledir…'' şeklinde tepki gösterdi.