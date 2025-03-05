İstanbul Valisi Davut Gül'den Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat mı verdi?

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, valilerin ve kaymakamların kendi açılışlarına katılmasının Cumhurbaşkanı tarafından engellendiğini öne sürerken, Vali Gül asıl sebebi açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada valilerin ve kaymakamların açılışlarına katılmadığını belirterek, bunun sebebi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ hedef gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il idaresi yetkililerine bu tür etkinliklere katılmamaları yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

VALİ GÜL, ASIL KATILMAMA SEBEBİNİ SÖYLEDİ: SİYASET ÖN PLANDA

İmamoğlu’nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren İstanbul Valisi Davut Gül, bu iddiayı "talihsiz bir açıklama" olarak değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle basit bir gündeminin olmadığını söyledi. Gül, Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine katılmama nedeninin, şehirle ilgili yerel konulardan çok genel siyasetin ön planda tutulması olduğunu ifade etti. Vali Gül bu sözleriyle İmamoğlu'nun açılışlarında siyasi gündeminin olmasını eleştirdi.

https://x.com/gul_davut/status/1897039740467339700