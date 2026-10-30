İstanbul'da kritik zirve: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Duran, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/burhanduran/status/2116170121534165294