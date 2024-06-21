İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı belli oldu! Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı

21 Haziran 2024 14:22 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:29

Küresel ham çelik üretimi mayısta 165,1 milyon tona ulaştı! Türkiye'nin 3,2 milyon ton oldu

Küresel ham çelik üretimi mayısta 165,1 milyon tona ulaştı! Türkiye'nin 3,2 milyon ton oldu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi. En çok merak edilen konulardan biri olan

İSTANBUL'DA YAŞAYAN YABANCI UYRUKLU KİŞİ SAYISI BELLİ OLDU!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

2023 YILINDA TÜRKİYE GENELİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

31 Aralık 2023 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 olmuştu. İllere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı. Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 117 bin 52 olarak kayıtlara geçti.

En fazla ikamet izni alınan şehirler İstanbul'dan sonra; Ankara'da 70 bin 98, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da 20 bin 453 geldi.