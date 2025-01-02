İstanbul'da yeni dönem: 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
AK Parti’de kongre öncesi yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 19 ilçenin başkan adayını sosyal medya hesabından açıkladı. İşte başkan adayları...
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor.
Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini duyurdu.
Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adayının isimlerini açıklayarak, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
"BUGÜNE KADAR EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederek, seçilecek yeni ilçe yönetimlerine başarılar diledi.
Kabaktepe, bugüne kadar görevlerini büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkan ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.
19 İlçenin başkan adayları şu şekilde:
Bahçelievler - Uğur Yılmaz
Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
Bayrampaşa - Mehmet Acar
Beyoğlu - Kasım Fırat
Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
Esenyurt - Toğay Çoban
Fatih - Fatih Karaismailoğlu
Kadıköy - Ahmet Öztürk
Kartal - Haydar Göksoy
Kağıthane - Erkan Yıldırım
Maltepe - Serkan Bahadır
Sancaktepe - Feyzullah Torlak
Silivri - Sami Barlas
Sultangazi - İmdat Kamacı
Şişli - Serkan Polat
Tuzla - Şeref Çolak
Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya