İstifa depremleri TBMM'deki düzeni değiştirdi! İYİ Parti, MHP ve DEM detayı dikkatlerden kaçmadı

07 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:16

Yerel seçimin ardından İYİ Parti’de yaşanan istifa depremleri sonrası TBMM'de milletvekili sayısı 30’a kadar düştü. Yaşanan bu düşüşlerin ardından İYİ Parti'nin TBMM'deki yerinin değişmesine neden oldu.

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TBMM​'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nda geçen yıl olduğu gibi Genel Kurul’un oturma düzeninde değişiklik yapıldı. Partilerin seçimlerde kazandıkları milletvekili sayılarına göre belirlenen oturma planı, geçen yıl Saadet Partisi​ ve Gelecek Partisi’nin Saadet Grubu’nu oluşturması nedeniyle değişmişti. Bu yıl ise oturma düzenindeki değişiklik, İYİ Parti​'nin milletvekili kayıpları nedeniyle gerçekleşti.

Yerel seçimin arından sıkıntılı bir süreç yaşayan İYİ Parti, 2023 seçimlerinde kazandığı 43 milletvekilinden 13’ünü kaybetti. Bu kayıplar, İYİ Parti’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki yerini de etkiledi.

MHP​ YENİDEN 3 SIRAYI ALDI

Önceden 3 sıra koltuğa sahip olan İYİ Parti, bir sırayı MHP’ye devretmek zorunda kaldı. Bu değişiklikle birlikte MHP, oturma düzeninde yeniden 3 sıra koltuğa sahip oldu.

MHP VE DEM​ KOMŞU OLDU

Yeni oturma düzeniyle birlikte MHP ve DEM Grubu tekrar yan yana geldi. TBMM Başkanlığı’nın yeni oturum planına göre, Saadet Partisi en küçük grup olarak en başa yerleştirildi; sıralama İYİ Parti, MHP, DEM, CHP ve AK Parti şeklinde yapıldı.