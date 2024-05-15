İYİ Parti'de bir istifa daha! Adana Milletvekili Bilici sosyal medyadan duyurdu

15 May 2024 17:38 - Güncelleme : 15 May 2024 17:40

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

DESTEKLERİ İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde çok değerli dostlar edindiğini aktaran Bilici, "Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.