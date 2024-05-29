İYİ Parti eski lideri Akşener'den haber alınamıyor: Sırra kadem bastı

29 May 2024 10:19 - Güncelleme : 29 May 2024 10:25

Yerel seçimlerde hedefinin çok altında oy alan İYİ Parti'de dağılma süreci devam ediyor. Seçim öncesi istifalarla sarsılan parti seçim sonrası kongreye gitmiş, Akşener'in aday olmadığı kongrede yeni başkan Müsavat Dervişoğlu olmuştu. Sürecin ardından inzivaya çekilen Akşener'den haber alınamıyor.

ÇİFTLİK EVİNDE KALIYOR

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre siyaseti bırakan Meral Akşener’e yakın dostları ulaşamıyor. Akşener'in nerede olduğu merak edilirken, Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği ifade edildi. Ayrıca cep telefonu hattını kapattığı bildirilen Akşener'in, bir-iki ay içinde yeni hat alacağı ve numarasını belirli kişilerle paylaşacağı bildirildi.