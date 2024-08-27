İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ameliyat oldu! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 21:45 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 21:48
İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı. Dervişoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin parti detayları açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun elinden ameliyat olduğu açıklandı. Dervişoğlu elinden tendon sıkışması rahatsızlığı yaşadı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün ameliyat oldu. Partiden sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapıldı.
Dervişoğlu'nun başarılı bir operasyon geçirdiği ve bugün genel merkezdeki çalışmalarına devam ettiği duyuruldu.
Dervişoğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki programlarda yer alacağı, aynı günün akşamı da belediye festivaline katılmak üzere Mersin'e gideceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı