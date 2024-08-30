İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz

30 Ağustos 2024 23:31 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 23:36

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin’de 30 Ağustos Zafer Şöleni'ne katıldı. Dervişoğlu, Zevzek Tepesi'nde düzenlenen programda vatandaşlara hitap etti.

“HERKESİ KANATLARIMIZIN ALTINA ALIRIZ”

Dervişoğlu'na ilçedeki programlarında İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve İl Başkanı Suat Şahin eşlik etti. Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu toprakları kolay vatan yapmadık. Her şeyden vazgeçeriz, vatanımızı asla kimseyle paylaşmayız. Tıpkı Selçuklu kartalı gibi herkesi kanatlarımızın altına alırız. Tıpkı bir Osmanlı çınarı gibi herkesi gölgemizde oturturuz ama asla vatanımıza ortak koşturmayız."

Dervişoğlu, Çamlıyayla ilçesindeki programı kapsamında iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti. Daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu'ya ziyarette bulunan Dervişoğlu, ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Dervişoğlu, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“MUHALEFET OLSUN DİYE MUHALEFET YAPMIYORUZ”

Muhalefet partisi görevini doğru bir dil kullanarak yaptıklarını belirten Dervişoğlu, "Sadece muhalefet olsun diye muhalefet yapmıyoruz. Hükümete çözüm önerilerimizi de götürüyoruz. Sizin sesinizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde yükseltmeye, gittiğimiz toplantılarda dile getirmeye gayret sarf ediyoruz." dedi.