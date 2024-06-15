"İYİ Parti kuruluş amacından sapmıştır" deyip istifa etmişti, CHP'ye geçti

15 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 16:35

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Müge Başakçı’nın görevden alınarak yerine Behçet Alp’in atanması birçok partili tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin ardından istifalar da geldi.

İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Ali Aydın, mevcut duruma tepki gösterip partisinden istifa etti. Aydın daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu. Kuşadası CHP İlçe Binası’nda rozetini takan Ali Aydın, partililer tarafından ilgiyle karşılandı.

"BABA OCAĞINA HOŞ GELDİN"

Meclis Üyesi Ali Aydın’ın üyelik işlemlerinin yapıldığına değinen Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, “Dün İYİ Parti’den istifa eden belediye meclis üyesi Ali Aydın, bugün partimize gelerek üyelik işlemlerini tamamladı. Kendisine Türkiye’nin birleştirici gücü, baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi’ne hoş geldin diyorum. Bizim kapımız herkese açık” dedi.

"İYİ PARTİ KURULUŞ AMACINDAN SAPMIŞTIR"

İstifa süreci ile ilgili açıklama yapan belediye meclis üyesi Ali Aydın ise, “İYİ Parti gerek ülke siyasetinde şahit olduğumuz üzere gerekse Kuşadası siyasetinde kuruluş amacından sapmıştır. Bir gecede yapılan atamayı kabul etmiyoruz. Bundan sonra görevimi baba ocağı, Atamızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde sürdürmeye devam edeceğim. Biliyoruz ki bu istifalar daha başlangıç, artarak devam edecektir” diye konuştu.