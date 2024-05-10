İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti: Millete ekmek bulamazsanız Anayasa yiyin dedirttirmeyeceğiz

10 May 2024 16:48 - Güncelleme : 10 May 2024 16:49

İYİ parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu mitinginde yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Dervişoğlu, 'yapay gündemlerle' gündemi değiştirmek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğini söyledi. Dervişoğlu, "Ekmek bulamazsanız anayasa yeyin’ dedirttirmeyeceğiz. Bu millete ekmek bulamazsanız Anayasa yiyin dedirttirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu konuşmasını devamında şu ifadeleri kullandı:

"Emeklisiyle, yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle bir olmaya devam edeceğim. Buradan sesleniyorum. Benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya kaldığı dönemde, 4 mevsimi kara kış gibi yaşadığı dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışıp sıradan tartışmalar oluşturmak isteyenlerin oyununa düşmeyeceğime söz veriyorum.."