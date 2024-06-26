İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması: Bize intikal eden bir şey yok

26 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:48

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını cevapladı.

KORAY AYDIN İSTİFA ETTİ İDDİASI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın’ın geçtiğimiz günlerde kendisine yakın milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ile görüşerek istifa kararı aldığı, bu hafta içinde istifa edeceği öne sürülmüştü.