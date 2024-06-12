İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan normalleşme eleştirisi: 'Uslu çocuk muhalefet' şırasını içmeyeceğiz

12 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:14

Geçen hafta İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün de CHP'ye 18 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyaret, siyasetteki havayı iyice yumuşattı. Ancak normalleşme adımlarına İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener ve Özgür Özel ile yaptığı görüşmeleri eleştirdi.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

NORMALLEŞME ADIMLARINA 'TEZGAH' DEDİ

"Haftalardır bu kürsüden, Erdoğan'ın tezgahladığı 'Gündem kaçırma oyununu' anlatıyoruz. Bu tezgahın pazarda kaldığı her günse, gerçeklerin konuşulmadığı, asıl sorunların çözülmediği her bir dakika, milletimiz, daha yoksul bir hayata, daha adaletsiz bir sisteme, daha onur zedeleyici olaylara şahit oluyor. Ve bu tezgahın en popüler ürünü de malumunuz normalleşme. Hatta öyle ki 'Normalleşme alana, Yeni Anayasa bedava' diye, vapurda tarak satan işportacılar gibi bağırıp duruyorlar. Gerçeklerin farkındayız.

"İMZA ATTIĞIMIZ HİÇBİR KALEMDEN ŞER PEYDAH OLMAZ"

Herkes emin olsun ki bu rozeti onuruyla taşıyanlar, milletin vekili olduğunu bir saniye bile unutmayanlardır. Ve bu rozeti şerefiyle taşıyanların, imza attığı hiçbir kalemden, şer ve musibet peydah olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Bizim siyasete bakışımız şudur. Nasıl ki hukukta normlar hiyerarşisi varsa, siyasette de çıkarlar ve vicdanlar hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşinin en tepesinde ise, milletin ortak çıkarı ve ortak vicdanı yer alır. Bunun dışındaki bütün meseleler de onun altında yer alırlar. Devletin varlığı, millettin varlığı ve istiklaliyle bir bütündür. Müştereken deruhte ettiğimiz devlet görevinin anlamı da, bu şarta, yani milletle olan ahde tabidir.

"TUTACAĞIMIZ TEK EL MİLLETİMİZİN NASIRLI ELLERİDİR"

Bu ahitle de, iki vebali omuzlayacağınıza dair büyük bir söz vermiş olursunuz. Bir yükünüz, milletin oyunun vebalidir. Bir yükünüz ise, milletin güveninin vebalidir. Ve o taşınan yükler bırakılırsa, o yol artık siyaset yolu değildir. İsmi veya şekli ne olursa olsun, şahsi ikbal ve istikbal yoludur. Ve tarih maalesef ki, şahsi emellerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirenlerle, bunu da bir şekilde izah etmeye çalışanlarla doludur. İYİ Parti'de, bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Bizim siyasetimizde, tutulacak tek el, milletimizin nasırlı elleridir.

"USLU ÇOCUK MUHALEFET ŞIRASINI İÇMEYECEĞİZ"

Vefayı boza sanıp içenlere de onlara eşlik eden şıracılara da hiç ihtiyacımız yok. İktidar ve avanelerinin tüm toplumu adeta bir cadı kazanında kaynatıp bol kepçeyle dağıttığı o 'uslu çocuk muhalefet' şırasını asla içmeyeceğiz. Bunların oyunlarına düşmeyeceğiz. Bu hikayedeki yol arkadaşlarımız sadakatleri sadece Türk milletine olan iyi ve cesur yüreklerdir. Tek vefamız milletedir. Duyanlar duymayanlara söylesin, çoklar diye korkmayız, azız diye çekinmeyiz. Çünkü biz İyi'ler ordusuyuz."