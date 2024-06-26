İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nda grup toplantısında sert sözler: Nebati'yi özleyeceğimiz aklımıza gelmezdi

26 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:12

Dervişoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Geçtiğimiz hafta; Mardin Mazıdağı ve Diyarbakır Çınar’da yaşanan yangın felaketinde hayatlarını kaybeden; Yücebağ köyümüzdeki 10, Köksalan köyümüzdeki 2 ve Yazçiçeği Köyümüzdeki 3 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize de başsağlığı diliyorum.

"NURETTİN NEBATİ'Yİ ÖZLEYECEĞİMİZ AKLIMIZA GELMEZDİ"

Nurettin Nebati'yi özleyeceğimiz aklımıza gelmezdi. Sayın Şimşek sağ olsun daha tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. Sayın bakanın tıpkı diğer icraatlerinde olduğu gibi bundan da ne çıkacağı belli değil. Adeta milli piyango gibi.

Vatandaşla dalga geçen cin fikirlerin son örneğini artırılmak istenen yurt dışına çıkış harcı tutarında görüyoruz. 150 lira olan ilgili harç tutarı 3 bin liraya yani 20 katına çıkarılmak istenmektedir. Böylece devletin kasasına da 12.5 milyar lira ek gelir oluşturulacağı iddia edilmektedir. Eğer bu olmazsa da 1500 liraya çıkarılmak istenmektedir. Milletimizin aklıyla alay eden söz konusu bakanlık açıklamasını görünce şu soruları sormak boynumuzun borcu haline gelmektedir.

1- Yurt dışına çıkış harcını neredeyse yurt dışına gidiş geliş uçak biletine eşdeğer hale getiren bu düzenlemeyle elde edileceği varsayılan 12.5 milyar lira nerede kullanılacaktır? Emekliye, işsizlere yani milletimize mi harcanacaktır, yoksa doymak bilmeyen yandaşlara mı dağıtılacaktır. Ülkedeki kaçaklara destek fonuna mı dönüştürülecektir?

2- Elde ettiğiniz 12.5 milyar lira sizin için önemli bir gelir ise 2023 yılında affedilen 188 milyar tutarındaki yatırım fonu ortaklıkları kazanç vergisi ile yine affedilen 119 milyar lira tutarındaki menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası gelir vergisini nasıl açıklayacaksınız?

"EKONOMİK KRİZİ NASIL SONA ERDİRMEYİ PLANLIYORSUNUZ?"

3- Vergi sisteminde adaletli davranmayarak acımasızca daha çok vergi koyarak, milletimizin iliklerine kadar yaşadığı ekonomik krizi nasıl sona erdirmeyi planlıyorsunuz?

4- Pasaport harç ve defter bedeli adı altında alınan ücretlerin karşılığında bu ülke pasaportuna nasıl hizmet ediyorsunuz da bir de yurt dışı çıkış bedeli diye köprüyü geçen mi geçmeyen mi misali deli dumrul vergisi istiyorsunuz?

Bir de tasarruf tedbirleri demiştiniz. Ne oldu o iş Sayın Şimşek? O lüks aracınız o paketten önce mi alınmıştı yoksa sonra mı açıklar mısınız? Milletimizin sırtına binerek cebindekine, boğazındakine göz dikerek ne hazineye gelir elde edebilirsiniz ne de kamuda tasarruf edebilirsiniz.

Son dakika haberinin detayları gelecek...