İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Yapılan tartışmalar spekülatif

05 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:19

Siyasetteki erken seçim tartışmalarına İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Böyle bir senaryoya hazır olduklarını belirten Müsavat Dervişoğlu, yine de erken seçim çağrılarını spekülatif bulduğunu dile getirdi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği, AK Parti'nin de kapıları kapattığı erken seçim tartışmalarına bir parti daha dahil oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de katıldığı programda erken seçim, ekonomi ve yeni anayasa çalışmaları da dahil olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BU İKTİDAR BANA GÖRE BİTTİ"

Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını belirten Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarının bu sıkıntıdan dolayı gündeme geldiğini, mevcut iktidarın sonunun geldiğini ve Türkiye'nin yeni bir iktidara ihtiyacı olduğunu savundu.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI SPEKÜLATİF"

Siyasi arenadaki tartışmaların spekülatif olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bugün erken seçim talep edeyim, sayın Özel ifadelerimden sakın alınmasın. Tayyip Erdoğan'ın takvimini belirleyeceği seçimi erken seçim olarak göremem. Bunu sadece 'ben birinci partiyim' ya da bir diğeri 'ben iktidarım' diye takvimi tanzim etmeye yönelik yol haritası çizerlerse spekülatif buluruz. En başında beri seçim çağrılarını spekülatif buluyorum" diye konuştu.

Erken seçime hazır olduklarını vurgulayan İYİ Parti lideri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısı için "Bu; seçime davet değil, düelloya davet. Kimle alacaksınız seçim kararını? Bugünkü iktidarla" dedi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili tartışmalar hakkında da konuşan Müsavat Dervişoğlu, "Kim aday olursa olsun anayasamıza göre cumhurbaşkanı 2 defa seçiliyor. Tayyip bey üçüncü defa seçildi. Önümüzdeki dönem 4 oluyor. Seçim adına cumhurbaşkanı tekrar aday olacak diye endişe taşımıyorum. Erken seçim meclisle alınırsa, aday oluyor; başımızın üstüne.