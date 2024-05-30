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Eski oyuncu Mehmet Aslan İYİ Parti'de kritik göreve getirildi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 10:09 - Güncelleme : 30 May 2024 10:20
Eski oyuncu Mehmet Aslan İYİ Parti&#039;de kritik göreve getirildi

İYİ Parti'de yeni görevlendirmeler yapıldı. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanlığına eski oyuncu Mehmet Aslan ile Emekli Tuğgeneral Ali Demir getirildi.

Meral Akşener'den sonra Müsavat Dervişoğlu'nun liderlik koltuğuna oturduğu İYİ Parti'de Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomik ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı belli oldu - 1. Resim

BAŞDANIŞMANLAR BELLİ OLDU

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olan eski oyuncu Mehmet Aslan ile GİK üyesi Emekli Tuğgeneral Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı belli oldu - 2. Resim

Yeni görevlendirme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

"BANA İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM"

"Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle atandığım Başdanışmanlık görevim boyunca, başta liderim olmak üzere, bana inanan hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Allah utandırmasın. Birlikte gece gündüz çalışarak başaracağız! Bizim vatan, millet gibi korumakla mükellef olduğumuz Türk Gençliği var."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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