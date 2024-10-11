İYİ Parti ve Demokrat Parti arasında dikkat çeken ziyaret: Genel başkanlar bir araya geldi!

11 Ekim 2024 19:17 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:21

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile Demokrat Parti lideri Uysal bir araya geldi. İki lider, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Merak edilen görüşmenin detayları ise paylaşılmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında ilan etti

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında ilan etti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki 6'lı Masanın bileşeni olan İYİ Parti​ ve Demokrat Parti​ (DP) arasında bir görüşme gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal​ ile partisinin Genel Merkez binasında görüştü.

GÜNDEME İLİŞKİN GÖRÜŞTÜLER

Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye​ ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, Demokrat Parti'nin Türk siyasi hayatının en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti.

İYİ Parti’den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.” denildi.