İYİ Parti'de bir istifa daha! Şerafettin Aydoğdu görevi bıraktı

27 Kasım 2024 00:10 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:28

Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından kararını ilan eden Aydoğdu'nun ifadelerinde siyasi ayrışma ve kutuplaşma detayları dikkat çekti.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti​'den aday olarak Yakakent Belediye Başkanı​ seçilen Şerafettin Aydoğdu partisinden istifa​ etti. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Yakakent’li Hemşerilerim, siz değerli Yakakent’li hemşehrilerimizin talep ve tavsiyeleriyle başlattığımız adaylık sürecini 31 Mart gecesi yine sizlerin teveccühleriyle zaferle taçlandırdık. Bu süre boyunca yönetim anlayışı olarak hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül bağımıza her daim sadık kaldım ve kalmaya devam edeceğim. Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde Yakakent’imize hizmet etme ve çalışmalarımızı yürütmenin gerekliliğine inanıyorum. Bu anlayış doğrultusunda, Yakakent'imize daha iyi hizmetlere odaklanabilmek amacıyla yaptığım istişareler sonucu Belediye Başkanlığı görevime 'BAĞIMSIZ' olarak devam etme kararını aldım. İlçemizde siyasi ayrışmalar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Yakakent'in geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının güzel ilçemize fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Alınan karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bundan sonraki süreçte her bir vatandaşımızın sorunlarını çözmek için mücadele etmeye ve ilçemizin geleceği için gayretle çalışmaya devam edeceğim. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren şehrimize teşekkür eder, kararımızın hayırlı olmasını dilerim."