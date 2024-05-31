İYİ Parti'de deprem! Bir milletvekili daha istifa etti

31 May 2024 11:12 - Güncelleme : 31 May 2024 11:43

31 Mart yerel seçimlerinde alınan başarısızlığın ardından kongreye giden İYİ Parti'de, Meral Akşener'in aday olmadığı genel başkanlık yarışını Müsavat Dervişoğlu kazanmıştı.

Akşener'in koltuğu devretmesinden sonra partide görevli pek çok isim peş peşe istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa eden isimlere bir milletvekili daha eklendi.

ANTALYA MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aykut Kaya, siyaseti millete hizmet, ülkeyi hak ettiği refah ve çağdaşlık seviyesine taşımak olarak gördüğünü belirtti. Milletin vekili olmayı gaye edindiğini dile getiren Kaya, şu mesajı paylaştı:

"ÜLKEME HİZMET ETME KOŞULLARI ORTADAN KALKTI"

"Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Parti'de, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."

MİLLETVEKİLİ SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.