İYİ Parti'de deprem! İsmail Tatlıoğlu istifa etti

13 May 2024 10:08 - Güncelleme : 13 May 2024 10:10

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığı kazanmasından sonra partideki yaprak dökümü sürüyor. Çok fazla istifa haberinin geldiği İyi Parti'de geçtiğimiz günlerde İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan bırakmıştı.

27. Dönem Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'den istifa etti.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Tatlıoğlu'nun istifa açıklaması:

İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür.

En başından itibaren ülkesi için bir umut inşaa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum.

İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum.

Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kamuoyuna Saygılarımla