İYİ Parti'de deprem! Zonguldak İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

23 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:30

İYİ Parti'de istifa dalgasının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay ile beraber 7 yönetim kurulu üyesi, partideki görevlerinden istifa etti.

Fatih Erbakan'dan ittifaka açık kapı: 'AK Parti ile bir daha asla' deyip 5 partiyi işaret etti

Fatih Erbakan'dan ittifaka açık kapı: 'AK Parti ile bir daha asla' deyip 5 partiyi işaret etti

İYİ Parti​'nin Zonguldak​ teşkilatında istifa​ depremi yaşanıyor. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte parti binasında basın açıklaması yaparak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"HER GEÇEN GÜN GÜÇ KAYBEDİYORUZ"

Teşkilatın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının üzerine bir şeyler koyamadığını belirten Erdal Gülay şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz nokta her geçen gün istifalar nedeniyle partimizin güç kaybettiğini görüyorum. Bu süreçte bana oy veren iyi partili arkadaşlarıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben bugün itibariyle iyi parti il başkanlığı görevimi sonlandırıyorum. İstifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte genel merkezimizin tarafından atanacak il başkanına layıkıyla devir teslim yapacağız."