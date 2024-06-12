İYİ Parti'de istifa depremi! Topluca CHP'ye geçtiler

12 Haziran 2024 20:44 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 20:45

İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı. İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı'ndaki 50 kişi istifa ederek CHP'ye katıldı. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'ndaki rozet takma töreninde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi ayrı ayrı alanlarda olsak da, bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

ROZETLERİ ÖZGÜR ÇELİK TAKTI

CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen CHP'ye katılım töreninde yeni üyelere CHP rozetlerini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan taktı.

İYİ Parti'den istifa edenler arasında İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Çağlar Derin, İYİ Parti Bakırköy İlçe Saymanı Ömer Acar, İYİ Parti Bakırköy Teşkilat Başkanı Bilgehan Selimoğlu, İYİ Parti Bakırköy Kadın Politikaları İlçe Başkan Yardımcısı Hediye Soyyiğit, İYİ Parti Bakırköy Gençlik Kolları Yiğit Efe Yöndem de yer aldı.

ÖZGÜR ÇELİK: YOLUNUZ AÇIK OLSUN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen CHP'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada, "2017 referandumundan bu yana, bir biçimiyle yan yana durmayı başarabilmiş herkes 2023 seçimlerinden sonuç aldı. Bu yönüyle farklı siyasi partilerde siyaset yapmış olsak da aslında hedefimiz ve mücadelemiz ortaktı. Birlikte 2024’te yerel yönetimlerde başarı elde edip, yeniden bu topraklara umut tohumlarını ekip, belki bir erken seçimle, belki 2028’de Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yeniden birlikte vermek. Cumhuriyetimizi yeniden demokratik bir cumhuriyet haline getirmek hepimizin ortak mücadelesiydi ayrı ayrı alanlarda olsak da, bugün artık bir arada mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli başkanıma ve heyetine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Yolunuz açık olsun diyorum" diye konuştu.