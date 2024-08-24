İYİ Parti'de istifa! Mehmet Hasanoğlu sosyal medya hesabından duyurdu

24 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:54

İYİ Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevinin ardından yaklaşık 2 yıldır Bursa İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Hasanoğlu,istifa etti. Kararını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıklayan Hasanoğlu uzun bir süredir sağlık sorunları yaşadığını belirterek uzun istişareler sonucu bu kararı aldığını ifade ederek partililerden helallik istedi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Görevden ayrılık düşüncesini, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bursa programında kendisine ilettiğini söyleyen Hasanoğlu, "Tüm bunları yaparken de yaklaşık bir yıl önce rutin kontrollerle ortaya çıkan şüpheli bir sağlık sorunum sebebiyle dönem dönem yaptırdığım tetkik kontrollerimde maalesef ki sonuçlar sıkıntılı gitmeye başladı. 2024 Haziran başında başlayan medikal tedavi sürecim, 18 Temmuz'da geçirdiğim bir operasyonla devam ediyor ve sağlığıma kavuşmak için mücadele ediyorum." dedi.

Haziran başında sağlıkla ilgili sorunlarımın ortaya çıktığı ilk gün, Teşkilat Başkanımız Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve Bursa Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu'nu arayıp bilgi verdim diyen Hasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu saatten sonra partime arzu ettiğim katkıyı sağlayamayacağımdan dolayı da görevimden affımı istedim. Fakat her ikisinin de “Başkanım, kararınıza saygımız sonsuz, fakat sizler öncelikle sağlığınıza kavuşun, sonrasına bakarız” demelerinin telkini ile süreç bugüne kaldı. Bursa'dan ayrılmadan düşüncemi genel başkanımıza da ilettim, kendileri bir daha düşünmemi, hatta mümkünse sağlığımı zorlamayacak şekilde devam etmemi ama sonunda kararım ne olursa olsun saygı duyacağını belirti. Bu son program ile birlikte de sağlık sorunlarım sebebi ile İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı görevime, Genel Merkezimizin tasarrufu ile Bursa İl Başkanlığını teşkilatlandırmak üzere görevlendirilecek olan dava arkadaşıma koltuğu devretmek üzere son noktayı koyduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim. Son olarak da 7 yıllık başkanlık dönemimde ilk başta sevgili aileme, benim bu yoğun tempodaki sürecime gece gündüz katlandıkları için haklarını helal etmelerini isterim. Bu süreçte bana ekip arkadaşlığı yapan ve yukarıda değindiğim tüm bu proje ve çalışmalara katkı koyan tüm il ve ilçe yönetim kurulu üyelerime ve il başkanlığı dönemimde ki tüm ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarına da sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım"