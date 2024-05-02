İYİ Parti'de istifalar sürüyor: İlçe yönetimi düştü

02 May 2024 13:41 - Güncelleme : 02 May 2024 13:53

İYİ Parti Genel Başkanlığına Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinin ardından istifaların ardı arkası kesilmiyor. Trabzon teşkilatında başlayan istifa depremi de sürüyor. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminde 45 yönetim kurulu üyesinden 33 kişinin istifa etmesiyle ilçe yönetimi düştü.

3 gün önce Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı’nın ardından Ortahisar İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"AĞIR BİR HEZİMETE UĞRADIK"

İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, İYİ Parti’nin oylarının günden güne eridiğini ifade ederek, “2023 ve 2024 seçimlerinde partimizin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki muhalefete muhalefet etme söylemi, seçmen nezdinde kabul görmemiş ve İYİ Parti'nin oyları günden güne erimiştir. Partimize zarar vermemek için Genel Merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık” ifadelerini kullandı.

KORAY AYDIN VURGUSU...

Kurultayda Koray Aydın’ı desteklediklerini belirten Uzun, “Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener de kamuoyuna söz verdiği üzere olağanüstü kurultay kararı almış ve kendisi de aday olmayacağını ilan etmiştir. Malum olduğu üzere İlan edilen olağanüstü kurultayda İYİ Parti'nin bir derlenip toparlanma ümidi doğmuş olmasına rağmen, partimizi derleyip toparlayacağından emin olduğumuz Trabzon'un öz evladı ve Türk siyasetinin önemli ismi Koray Aydın da Genel Başkan adayı olmuştur. Biz de İYİ Parti Trabzon il teşkilatı, tüm ilçe teşkilatlarımız, Kurucular Kurulu Üyemiz, Belediye Başkanımız ve seçilmiş üst kurul delegelerimizle birlikte Trabzonlu Genel Başkan adayı Koray Aydın'ın yanında dimdik durduk. Eminiz ki bu duruşumuzu Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu da yadırgamamıştır. İYİ Parti'lilerin emekleri ve oylarıyla Trabzon'da siyaset yapan ve Trabzonlu Genel Başkan adayı olan Koray Aydın'ın yanında duramayanları, açık ve net olarak yadırgıyoruz ve Trabzon halkının vicdanına havale ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.