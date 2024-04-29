İYİ Parti'de kurultay sonrası üst düzey ayrılık: Grup Başkanvekili Erhan Usta istifa etti

29 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:30

İYİ Parti'de Meral Akşener'in koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretmesinden sonra istifalar da beraberinde geldi. Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"KİŞİSEL BİR SORUNUM YOK"

Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım bu kararda, İYİ Partinin merkezde konumlanması ve partinin toparlanması ihtiyacına Sayın Koray Aydın'ın daha fazla katkı sağlayacağına olan inancım etkili olmuştur. Genel Başkan seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bu ihtiyaca cevap vereceğine, vermeye gayret edeceğine inanıyorum.

Sayın Müsavat Dervişoğlu, 'abi' diye hitap ettiğim, uzun süredir sorunsuz çalıştığım biridir. Kendisiyle kişisel herhangi bir sorunum asla bulunmamaktadır. Bu bir bayrak yarışıdır ve delegelerimiz bu ateşten gömleği kendisine uygun görmüştür. Ancak başka bir genel başkan adayına desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır.

"İSTİFA DİLEKÇEMİ VERDİM"

Bu nedenle, kongre günü salonda, televizyon ekranlarında da söylediğim üzere grup başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum. Bugün itibarıyla İyi Parti TBMM Grubu'na istifa dilekçemi verdim. Bu kararı ivedilikle açıklamamın nedeni; yeni kurulacak İyi Parti Grubu'nun önünü açmaktır. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."