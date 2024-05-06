İYİ Parti'de 'Trabzon' depremi: İstifalar sürüyor, bir ilçe yönetimi daha düştü

06 May 2024 11:08 - Güncelleme : 06 May 2024 11:18

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçildiği Olağanüstü Kurultay’ın ardından başlayan istifa depremi sürüyor. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın parti üyeliğinden istifasının ile başlayan süreçte İl Başkanlığı ve Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetiminin istifasının ardından Yomra İlçe Başkanı da yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İlçe Başkanı Gökcan Şahin yaptığı açıklamada; “Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte, 2'si Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Yomra Belediye Meclisi üyemiz ve Mahalle başkanlarımızla birlikte İYİ Parti’den istifa ettik” ifadelerini kullandı.

"YAPILAN OPERASYONLARA SESSİZ KALMAMIZ ARTIK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Seçilmiş bir delegenin oy kullanma hakkını gasp edenlerden hesabını sormak ve bunu da kamuoyuna açıklamak İYİ Parti’nin namus borcu olduğunun altını çizen Şahin, "Sayın Koray Aydın’ın Genel Başkan olmaması için işleyen gizli mekanizmalara, yapılan operasyonlara ve kurulan tezgahlara susmamız ve seyirci kalmamız artık mümkün değildir” dedi.

"BAŞARININ BAŞ MİMARI KORAY AYDIN'DIR"

İYİ Parti’nin 2019’da Türkiye genelinde kazandığı belediyeler içinde ikinci kez kazandığı belediye sadece Yomra olduğunu belirten Şahin, “İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Yomra Belediye Başkanlığını adayımız Mustafa Bıyık ile 2 kez üst üste kazanma başarısı gösterdik. İYİ Parti’nin 2019’da Türkiye genelinde kazandığı belediyeler içinde ikinci kez kazandığı belediye sadece Yomra’dır. Bu başarıların elde edilmesinin baş mimarı, Yomra’mızın ve Trabzon’umuzun gururu, Türk siyasetinin değerli ismi, son kurultayınızda İYİ Parti’nin Genel Başkan adayı Koray Aydın’dır” diye konuştu.