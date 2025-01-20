İYİ Parti'de yaprak dökümü! Belediye Başkanı istifa etti

20 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:23

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın ardından Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti​ kan kaybediyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor. Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki partide peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Bir süredir AK Parti saflarına geçeceği konuşulan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman​, bugün yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa​ ettiğini duyurdu. Karaman'ın bu açıklamasından saatler sonra İYİ Parti Kahramanmaraş teşkilatında da dikkat çeken bir istifa gerçekleşti.

ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanı seçilen Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa haberini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BİRLİKTELİK VURGUSU YAPTI

"Bugün Çağlayancerit'imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK