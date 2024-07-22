İYİ Parti'de yaprak dökümü! İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel istifa etti 

22 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:02

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Aylin Cesur da istifa etti

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Aylin Cesur da istifa etti

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa furyasına bir yenisi daha eklendi. 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada partisinde istifa ettiğini açıklamıştı.

Cesur'un ardan bir istifa da Meral Akşener'in daveti üzerine İYİ Parti'ye katılan İstanbul milletvekili Ahmet Ersagun Yücel de partisinden ayrıldığını açıkladı.

MERAL AKŞENER'E TEŞEKKÜR ETTİ

Meral Akşener'e ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkürlerini sunan Yücel, "Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim." dedi.