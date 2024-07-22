İYİ Parti'de yaprak dökümü! İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel istifa etti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:02
İYİ Parti İstanbul milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Öğlen saatlerinde 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da partisinden ayrıldığını açıklamıştı.
Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa furyasına bir yenisi daha eklendi. 27'nci Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada partisinde istifa ettiğini açıklamıştı.
Cesur'un ardan bir istifa da Meral Akşener'in daveti üzerine İYİ Parti'ye katılan İstanbul milletvekili Ahmet Ersagun Yücel de partisinden ayrıldığını açıkladı.
MERAL AKŞENER'E TEŞEKKÜR ETTİ
Meral Akşener'e ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na teşekkürlerini sunan Yücel, "Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim." dedi.
Kaynak: tgrthaber.com