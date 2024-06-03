İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Belediye başkanı istifa etti

03 Haziran 2024 08:59 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:00

Yerel seçimlerde büyük bir hüsran yaşayan İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Meral Akşener'in yerine gelen Müsavat Dervişoğlu, peş peşe gelen istifalarla neye uğradığını şaşırdı.

En son Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti. Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir de partiden istifa ettiğini duyurdu.

DERVİŞOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.